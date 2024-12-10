Вівторок, 10 Грудня, 2024
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Росія завдала ракетного удару по Харківщині: кількість постраждалих зросла

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія завдала ракетного удару по Харківщині: кількість постраждалих зросла

Російські війська завдали ракетного удару по місту Златопіль Лозівського району. Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

📢 «На цю хвилину – пʼятеро постраждалих. Деталі встановлюються», – зазначив посадовець.

Згодом Олег Синєгубов уточнив, що ракета влучила неподалік банківської установи. У результаті удару пошкоджені нежитлові будівлі та цивільні автомобілі.

Через деякий час стало відомо про повторні обстріли. Голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до десяти людей.

📢 «Загалом 10 людей постраждали. Серед них двоє чоловіків 49, 59 років і вісім жінок від 29 до 62 років. Вісім людей госпіталізовані. Інформація оновлюється»,повідомили в ОВА.

Повторний ворожий удар також пошкодив адміністративну будівлю.

За інформацією, озвученою раніше, російські війська продовжують інтенсивні обстріли українських територій. Минулого тижня по Україні було завдано понад 900 ударів, під час яких ворог застосував близько 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів та майже 20 ракет.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що в результаті удару російського безпілотника по автівці швидкої допомоги в Антонівці постраждали двоє медичних працівників. Прокуратура розпочала розслідування цього інциденту, кваліфікувавши чергову російську атаку як воєнний злочин.

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