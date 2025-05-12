Понеділок, 12 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

РФ завдала удару по Білгород-Дністровську: є поранений

Денис Молотов
Денис Молотов
РФ завдала удару по Білгород-Дністровську: є поранений

Уранці 12 травня російські війська здійснили атаку на Білгород-Дністровську в Одеській області. Про це повідомили в міській раді, а також голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, включаючи житлові будинки, адміністративну будівлю та місцеву пожежну частину.

У результаті чергової російської атаки  також постраждав чоловік – він перебував у приватному будинку, який зазнав руйнувань. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

📢 «Внаслідок удару по Білгород-Дністровську є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини. В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу», – повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Після обстрілу в місті було створено оперативний штаб реагування. Його розмістили в будівлі міської ради. Рятувальники та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, а правоохоронці фіксують факти чергового злочину рф проти мирного населення.

📌 За даними місцевої влади, всі уповноважені служби діють на місці. Інформація про інші можливі жертви або пошкодження наразі уточнюється.

☝️ Нагадаємо, раніше машиніст цивільного вантажного потяга отримав поранення внаслідок ворожої атаки дроном по локомотиву на території Донеччини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

На Чернігівщині росіяни зруйнували дронами школу

ВІЙНА

Робітнича партія Курдистану оголосила про ліквідацію організації

ПОЛІТИКА

На росії порноактор став «ветераном» на честь Курської битви

ПОДІЇ

ЄС виділить ще 900 млн євро на зброю для України

ВАЖЛИВО

Генштаб: на фронті вже 69 боїв, найбільше – на Покровському напрямку

ВІЙНА

Фейк: На білбордах в Берліні з’явилася реклама акції «Безсмертний полк»

СТОПФЕЙК

Сили оборони знищили 55 дронів Shahed під час нічної атаки

ВІЙНА

ОП: без припинення вогню переговори з росією неможливі

ПОЛІТИКА

Росія атакувала потяг на Донеччині: поранено машиніста

ВІЙНА

В’єтнам та росія узгодили будівництво атомних електростанцій

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип