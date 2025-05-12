РФ завдала удару по Білгород-Дністровську: є поранений

Уранці 12 травня російські війська здійснили атаку на Білгород-Дністровську в Одеській області. Про це повідомили в міській раді, а також голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, включаючи житлові будинки, адміністративну будівлю та місцеву пожежну частину.

У результаті чергової російської атаки також постраждав чоловік – він перебував у приватному будинку, який зазнав руйнувань. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

📢 «Внаслідок удару по Білгород-Дністровську є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини. В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу», – повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Після обстрілу в місті було створено оперативний штаб реагування. Його розмістили в будівлі міської ради. Рятувальники та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, а правоохоронці фіксують факти чергового злочину рф проти мирного населення.

📌 За даними місцевої влади, всі уповноважені служби діють на місці. Інформація про інші можливі жертви або пошкодження наразі уточнюється.

☝️ Нагадаємо, раніше машиніст цивільного вантажного потяга отримав поранення внаслідок ворожої атаки дроном по локомотиву на території Донеччини.