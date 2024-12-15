Ракетний удар по Харкову: росіяни били по житловій забудові

Російські загарбники здійснили черговий ракетний обстріл міста Харків. Внаслідок атаки постраждала одна жінка, про що повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі 15 грудня.

За словами Терехова, під обстріл потрапив Київський район міста.

📢 «Били по району житлової забудови. На щастя, в будинки не влучили. Удар прийшовся у землю. Зараз обстежуємо навколишні будинки на предмет пошкоджень. 48-річну постраждалу шпиталізовано», — зазначив міський голова.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов також повідомив про чергові атаки. За його словами, о 10:52 ворог здійснив удар по Барвінківській громаді.

📢 «Зафіксовані влучання у с. Питомник та с. Руська Лозова Харківського району. У м. Куп’янськ внаслідок ворожого удару пошкоджено приватний будинок, потерпілих немає», — написав Синєгубов про черговий обстріл російських окупантів.

☝️ Варто нагадати, що вранці 15 грудня у Миколаєві російський “Шахед” пошкодив об’єкт інфраструктури, внаслідок чого постраждали двоє працівників. Мешканці міста повідомляли у соцмережах, що під час атаки було чути гучний вибух. Одразу після цього, в Миколаєві оголосили повітряну тривогу, яка тривала ще деякий час.