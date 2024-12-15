Неділя, 15 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Ракетний удар по Харкову: росіяни били по житловій забудові

Денис Молотов
Денис Молотов
Ракетний удар по Харкову: росіяни били по житловій забудові

Російські загарбники здійснили черговий ракетний обстріл міста Харків. Внаслідок атаки постраждала одна жінка, про що повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі 15 грудня.

За словами Терехова, під обстріл потрапив Київський район міста.

📢 «Били по району житлової забудови. На щастя, в будинки не влучили. Удар прийшовся у землю. Зараз обстежуємо навколишні будинки на предмет пошкоджень. 48-річну постраждалу шпиталізовано», — зазначив міський голова.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов також повідомив про чергові атаки. За його словами, о 10:52 ворог здійснив удар по Барвінківській громаді.

📢 «Зафіксовані влучання у с. Питомник та с. Руська Лозова Харківського району. У м. Куп’янськ внаслідок ворожого удару пошкоджено приватний будинок, потерпілих немає», — написав Синєгубов про черговий обстріл російських окупантів.

☝️ Варто нагадати, що вранці 15 грудня у Миколаєві російський “Шахед” пошкодив об’єкт інфраструктури, внаслідок чого постраждали двоє працівників. Мешканці міста повідомляли у соцмережах, що під час атаки було чути гучний вибух. Одразу після цього, в Миколаєві оголосили повітряну тривогу, яка тривала ще деякий час.

Попередня стаття
Миколаїв під атакою російських ударних БпЛА: били по об’єкту інфраструктури
Наступна стаття
152 бойові зіткнення за добу: де зараз найгарячіше на фронті – Генштаб
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

152 бойові зіткнення за добу: де зараз найгарячіше на фронті – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: Американські ведучі сміються після репортажу про втрати ЗСУ

СТОПФЕЙК

Судитимуть «військкома лнр» за «призов» цивільних мешканців

КРИМІНАЛ

Свобода і рівність в Україні: правова ситуація в умовах війни

ПОДІЇ

У Керченській протоці затонули два російські танкери

ПОДІЇ

Миколаїв під атакою російських ударних БпЛА: били по об’єкту інфраструктури

ВІЙНА

Поблизу Львова сталася масштабна ДТП: багато жертв

ВАЖЛИВО

Північнокорейські солдати зазнають втрат у штурмах на Курщині

ВІЙНА

“Армія+” запустила новий курс психологічної підтримки для військових ЗСУ

ПОДІЇ

США можуть посилити санкції проти “тіньового флоту” і ввести обмеження проти банків Китаю

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"