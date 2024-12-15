Миколаїв під атакою російських ударних БпЛА: били по об’єкту інфраструктури

15 грудня, вранці, російські агресори здійснили чергову атаку на Миколаїв за допомогою ударних БпЛА типу «Shahed 131/136». Унаслідок удару по об’єкту інфраструктури двоє людей отримали поранення. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

📢 «15 грудня, о 06:57 ворог атакував місто БпЛА типу Shahed 131/136. Є пошкодження на об’єкті інфраструктури. Поранено двох працівників», — зазначив Віталій Кім.

За словами Кіма, українські сили протиповітряної оборони (ППО) цієї ночі збили над Миколаївщиною чотири ударних БпЛА того ж типу. Подробиць щодо збитих безпілотників він не уточнив.

Мешканці міста повідомляють у соцмережах, що під час атаки було чути гучний вибух. Одразу після цього в Миколаєві оголосили повітряну тривогу, яка тривала ще деякий час.

☝️ Нагадаємо, що 25 листопада російські війська здійснили атаку FPV-дроном по населеному пункту Солончаки Куцурубської громади, коли там роздавали гуманітарну допомогу.

📌 14 грудня окупанти атакували Миколаївський район, скерувавши безпілотник на автомобіль «Укрпошти». Унаслідок цього постраждав водій.

📌 Також раніше повідомлялось, що в ніч на 15 вересня над Миколаївщиною було знищено кілька ударних БпЛА типу «Shahed». Через атаку безпілотників пошкоджено будівлю одного з підприємств, а на складах виникла пожежа. Внаслідок бойової роботи й падіння уламків збитих дронів було пошкоджено об’єкт харчової промисловості у Миколаївському районі. Також виникла пожежа в складських приміщеннях.