Президент Франції прийняв тимчасового лідера Сирії

У середу, 7 травня, тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа здійснив свій перший візит до Європи з моменту приходу до влади, зустрівшись із президентом Франції Емманюелем Макроном в Єлисейському палаці в Парижі. Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

У ході зустрічі та переговорів сторони домовилися, що новий сирійський уряд гарантуватиме захист усім громадянам. Зокрема, представникам меншин, які останнім часом зазнають нападів.

📢 «Ми співпрацюватимемо й у сфері боротьби з тероризмом. Я розраховую на вас», — звернувся Еммануель Макрон до Ахмеда аль-Шараа під час спільної пресконференції.

Окрему увагу приділили боротьбі з незаконним обігом наркотиків у Сирії. Париж очікує, що нове керівництво візьме під контроль це питання, що стане одним із критеріїв можливого поступового скасування санкцій ЄС проти Сирії.

Крім того, аль-Шараа підтвердив, що Дамаск веде непрямі переговори з Ізраїлем, попри напруження.

📢 «Ми намагаємося зменшити напруженість і стримати ситуацію, щоб вона не вийшла з-під контролю обох сторін», — наголосив сирійський лідер.

За його словами, одна з останніх ізраїльських атак, що сталася 2 травня, була здійснена по району поблизу його офіційної резиденції в Дамаску. Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) заявила, що удар був відповіддю на насильство щодо друзької меншини в Сирії.

☝️ Нагадаємо, раніше пакистанський міністр оборони Хаваджа Асіф повідомив про знищення п’яти бойових літаків Індії.