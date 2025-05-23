Повені в Австралії: щонайменше 4 жертви та десятки тисяч ізольованих

Щонайменше чотири людини загинули внаслідок руйнівних повеней в Австралії, які почалися після тривалих злив у східних регіонах країни. Про це у п’ятницю, 23 травня, повідомило інформаційне агентство Reuters.

☔ Найбільш постраждали регіони Хантер і Мід-Норт-Коуст у штаті Новий Південний Уельс, де річки вийшли з берегів, спричинивши масштабне затоплення. За даними місцевої влади, близько 50 тисяч мешканців залишаються ізольованими від зовнішнього світу через розмиті дороги та зруйновану інфраструктуру.

За інформацією метеорологічних служб, у деяких з районів було зафіксовано рекордний рівень підняття води.

🌩️ Грозовий фронт, який накрив регіон, пізніше змістився на південь — у бік Сіднея. Через підтоплення залізничних шляхів у місті виникли перебої у русі електропоїздів, зокрема й на лініях, що ведуть до міжнародного аеропорту.

🚨 Особливе занепокоєння викликає ситуація на греблі Варрагамбе, яка постачає 80% води для Сіднея — стрімкий приріст води створює загрозу її переповнення.

Станом на ранок 23 травня рівень води почав знижуватись, і рятувальники готуються до масштабних робіт з очищення завалів та надання допомоги постраждалим.

☝️ Нагадаємо, у березні потужні шторми та повені накрили американський Техас. Тоді загинули люди, були затоплені сотні будинків, а водії залишали транспорт просто на автошляхах через неможливість руху.

👉 Також раніше стало відомо, що землетрус біля Криту магнітудою 6,1 стався пізно ввечері 13 травня, спричинивши занепокоєння в регіоні Східного Середземномор’я.