По Херсону росіяни б’ють КАБами, багато людей поранено

Російські війська завдали чергового авіаційного удару по Херсону, використовуючи керовані авіабомби (КАБи), внаслідок чого поранено щонайменше вісім цивільних. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі в понеділок, 7 жовтня.

За його інформацією, дві бомби влучили в прибережну зону Центрального району міста, ще дві – в північну частину Херсона.

📢 «Приблизно опівночі російські окупаційні війська обстріляли житлову забудову у прибережній зоні Херсона. Травми отримала 82-річна жінка. Зараз вона ушпиталена з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією, уламковим пораненням. Лікарі надають потерпілій необхідну медичну допомогу», — зазначив Мрочко.

За попередньою інформацією, серед постраждалих також двоє дітей віком 3 та 5 років. Загалом поранення отримали вісім людей. Крім того, було пошкоджено навчальний заклад та кілька житлових будинків, деталі наразі уточнюються.

Місцева прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У Херсонській ОВА також повідомили, що внаслідок недавнього російського обстрілу Дніпровського району загинула 61-річна жінка.

📢 «Внаслідок недавнього ворожого обстрілу житлових кварталів Дніпровського району Херсона загинула людина. Травми, несумісні з життям, отримала 61-річна жінка», – повідомили в Херсонській ОВА.

Також до лікарів звернулися двоє 16-річних хлопців, які потрапили під обстріл у Кіндійці. В обох зафіксовано мінно-вибухові травми, один із них отримав контузію, інший — уламкове поранення ноги.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що в результаті ворожих обстрілів, що сталися 6 жовтня на Херсонщині, поранено четверо мирних жителів. Про це повідомила обласна прокуратура, вказуючи на продовження систематичних атак з боку армії рф за допомогою ствольної та реактивної артилерії, а також з безпілотників (БпЛА).