Північна Корея готує свій контингент для війни в Україні – Зеленський

Північна Корея активно готує свій військовий контингент для участі у війні в Україні. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками засідання Європейської Ради у Брюсселі 17 жовтня.

📢 «По-перше, у нас є інформація від нашої розвідки, що дійсно офіцери північнокорейські вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України і вони тренують російських солдатів. Не знаю, яка кількість офіцерів, але за даними розвідки, росія розраховує на таке підсилення, оскільки вона не встигає з мобілізацією», – зазначив Зеленський.

Він також додав, що Північна Корея планує підготувати близько 10 тисяч солдатів з різних родів сухопутних військ для участі у війні.

📢 «Те що ми знаємо, зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб вони воювали проти України. Це дуже нагальна річ. Я говорив про це з США. Я говорив вже з низкою лідерів, що це вже офіційно підтверджений факт, що друга країна втягується у війну й поруч з росією буде воювати проти України в якості контингенту», – наголосив шостий президент України.

☝️ Раніше Зеленський вже звинувачував Північну Корею в перекиданні особового складу військовослужбовців на росію. Він вказував на фактичну участь цієї країни у війні.

📌 За даними медіа, на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії рф починають формувати спеціальний «бурятський батальйон». Його укомплектують північнокорейськими військовими.

📌 Крім того, відомо, що Сполучені Штати «висловлюють занепокоєння» та дуже «стурбовані» можливим залученням КНДР до війни проти України.