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Під час російського обстрілу на Донеччині загинули дві людини

Денис Молотов
Денис Молотов
Під час російського обстрілу на Донеччині загинули дві людини

У результаті російського обстрілу на Донеччині загинули дві людини. Про це в понеділок, 9 вересня, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Повідомляється, що ще троє людей отримали поранення.

📢 «Гірник Курахівської громади перебуває під постійним вогнем. Сьогодні там від ворожих обстрілів загинув чоловік, ще дві людини дістали поранень. У Клебан-Бику Іллінівської громади росіяни вбили 59-річну жінку, ще одну людину поранили. В селі пошкоджено будинок і господарську будівлю», – зазначив Філашкін у своєму повідомленні.

👉 Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли артилерією Нікополь, де загинула 16-річна дівчина, ще троє людей зазнали поранень.

📌 Крім того, загарбники вбили літню жінку та поранили ще двох людей у Марганецькій громаді.

📌 Також повідомлялось, що російські військові здійснили атаку на місто Суми. Внаслідок авіаційного удару загинули дві людини, серед постраждалих — четверо осіб, включаючи двох дітей.

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