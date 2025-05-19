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Обстріли півночі Донеччини: одна людина загинула, п’ятеро — поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріли півночі Донеччини: одна людина загинула, п’ятеро — поранені

Унаслідок чергових атак російської армії на північні райони Донецької області загинула жінка похилого віку, ще п’ятеро мирних мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це 19 травня повідомив Офіс генерального прокурора України, посилаючись на дані слідства.

📢 «Окупанти зранку обстріляли Сіверськ зі ствольної артилерії. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок, у якому мешкала 86-річна жінка. Від отриманих поранень вона загинула на місці», — йдеться в офіційному повідомленні.

🔻 Інші постраждалі:
  • Лиман: внаслідок атаки росіян під обстріл потрапив цивільний автомобіль. Водій і пасажирка дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Тип зброї встановлюється.
  • Костянтинівка: артилерійський удар по місту спричинив поранення чоловіка, який перебував удома. У нього діагностовано мінно-вибухову травму та контузію.
  • Краматорськ: армія рф скинула керовану авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК на житловий сектор. У результаті поранено 62-річного чоловіка та 80-річну жінку. У них — мінно-вибухові травми та забійні рани.

🏚️ Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та цивільний транспорт.

🔍 За всіма епізодами відкрито кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів, здійснюється досудове розслідування.

☝️ Також раніше було повідомлено, що внаслідок масованих атак російської армії на Херсон загинула літня жінка, ще п’ятеро людей отримали поранення. Окупанти били з артилерії, дронів і обстрілювали житлові квартали.

Херсон: один із житлових кварталів також постраждав від обстрілів. Унаслідок влучань зайнялася квартира на 4-му поверсі, а також чотири балкони на 4–5 поверхах

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