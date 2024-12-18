Обстріли Донеччини: росіяни вбили двох людей

Минулої доби російські війська здійснили десять обстрілів населених пунктів на території Донецької області. У результаті атак у Покровському районі загинули двоє місцевих жителів, а в Зорі Краматорського району та Сіверську Бахмутського району отримали поранення четверо людей. Про це у середу, 18 грудня, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

📢 «Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено численні багатоповерхівки та приватні будинки. В Удачному поранені чотири людини. В Покровську одна людина загинула, один будинок пошкоджено», — зазначив Філашкін.

У Краматорському районі, за словами посадовця, внаслідок обстрілу у Лимані було пошкоджено один житловий будинок. У Бахмутському районі від російських атак постраждало одразу вісім будівель. У Часовоярській громаді пошкоджень зазнали вісім приватних будинків і дві багатоповерхівки.

📢 «Загалом за добу росіяни десять разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 432 людини, зокрема шістьох дітей», — додав Філашкін.

☝️ Нагадаємо, нещодавно російські окупанти обстріляли місто Куп’янськ, внаслідок чого загинув один цивільний мешканець, а ще одна людина у важкому стані була доставлена до лікарні.

👉 Крім того, раніше ворог завдав двох ракетних ударів по місту Златопіль, що у Лозівському районі. У результаті цього постраждали десять людей.

📅 Також раніше російські загарбники здійснили черговий ракетний обстріл міста Харків. Внаслідок атаки постраждала одна жінка, про що повідомив мер міста