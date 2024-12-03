Вівторок, 3 Грудня, 2024
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Обстріл Покровська: росіяни вбили людину, постраждало немовля та чоловік

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріл Покровська: росіяни вбили людину, постраждало немовля та чоловік
Наслідки російської атаки по житловим будинкам Покровська

Російські війська здійснили обстріл Покровська в Донецькій області, що призвело до трагічних наслідків. За даними Офісу генерального прокурора, які оприлюднено 3 грудня, внаслідок ворожої атаки загинула жінка, а поранення отримали чоловік та тримісячний хлопчик.

Медики діагностували у немовляти мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, а також струс головного мозку.

Повідомляється, що російські снаряди влучили у житлові багатоквартирні будинки міста. Триває встановлення типу зброї, яку було використано під час атаки.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель мирного населення.

📢 “Також окупанти завдали удару зі ствольної артилерії по житловій забудові у м. Костянтинівка. На вулиці отримав поранення, несумісні з життям, 52-річний містянин. Ще троє чоловіків дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Потерпілих у стані середньої тяжкості доставлено до лікарні та надано допомогу”, – додали в прокуратурі, коментуючи черговий ворожий обстріл.

📌 Раніше стало відомо про обстріл міста Мирноград у Донецькій області, де внаслідок ворожого удару загинули щонайменше двоє людей, а троє отримали поранення.

📌 Також у Херсонській області російські окупанти обстріляли селище Білозерка, використовуючи артилерію. За офіційною інформацією, постраждали двоє місцевих жителів.

☝️ Нагадаємо, що у ніч проти вівторка, 3 грудня, російські загарбники знову здійснили атаку на територію України за допомогою ударних безпілотників (БпЛА). Постраждали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури у Київській, Тернопільській та Рівненській областях.

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