Обстріл Краматорська на Донеччині: частину міста знеструмлено

Російські війська здійснили обстріл Краматорська в Донецькій області. Про це повідомила Краматорська міська рада в суботу, 5 жовтня.

За попередніми даними, окупанти використовували для атаки керовані авіабомби (КАБи).

📢 «Перебувайте в укриттях, зберігайте інформаційну тишу. Не публікуйте фото/відео вибухів, роботу ППО», – зазначили у міськраді одразу після ворожої атаки.

Місцеві мешканці повідомили про чотири потужні вибухи. Після ударів у декількох районах міста зникло електропостачання.

Як зазначають ЗМІ, згодом по місту були завдані повторні удари.

📢 «За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Продовжуємо фіксувати наслідки ворожого обстрілу Краматорська», – повідомляє Олександр Гончаренко, начальник Краматорської міської військової адміністрації, щодо удару росіян по місту вдень 5 жовтня.

👉 Нагадаємо, 25 вересня російська армія завдала удару по центральній частині Краматорська, пошкодивши житлові будинки, магазини та автомобілі. Тоді внаслідок обстрілу загинули 50-річний чоловік та 87-річна жінка. Серед 19 поранених були четверо дітей віком від 4 до 15 років.

📌 Також раніше було повідомлено, що українські та іноземні журналісти, які стали жертвами російського ракетного удару по готелю в Краматорську, є працівниками агенції Reuters. Кількість поранених у Краматорську зросла до 4. Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті видання в неділю, 25 серпня.