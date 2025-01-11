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Обстріл Донеччини: росіяни вбили людину, поранено п’ятьох

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріл Донеччини: росіяни вбили людину, поранено п’ятьох

Російські окупанти знову атакували населені пункти Донецької області, завдавши численних руйнувань та спричинивши втрати серед мирного населення. Росіяни вбили одну людину та поранили п’ятьох мирних мешканців. Про це повідомила обласна військова адміністрація (ОВА) у суботу, 11 січня.

📢 «Зранку росіяни обстріляли Гришине Покровської громади – там загинув 78-річний чоловік. У самому Покровську протягом дня пошкоджені два будинки», – йдеться у повідомленні ОВА.

У Білицькому, що входить до Добропільської громади, внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Там також зафіксовано пошкодження двох житлових будинків, адміністративної будівлі, одного інфраструктурного об’єкта та автомобіля. Ще одна людина була поранена у Костянтинівці.

☝️ Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували Слов’янськ у Донецькій області, внаслідок чого поранення отримали четверо людей. Серед постраждалих був дворічний хлопчик, а його матір наразі перебуває у важкому стані.

📌 Також було повідомлено, що Сили оборони України здійснили атаку на командний пункт 3-го армійського корпусу ЗС рф. Він був розташований у тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

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