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Нікополь під російським артобстрілом, поранено людей – ОВА

Денис Молотов
Денис Молотов
Нікополь під російським артобстрілом, поранено людей - ОВА

Російські окупанти завдали артилерійського удару по Нікополю, внаслідок чого постраждали двоє мирних жителів. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у суботу, 25 січня.

📢 «48-річного чоловіка та 70-річну жінку доправили до лікарні. Їм надають необхідну меддопомогу», — зазначив Лисак.

Нікополь під російським артобстрілом, поранено людей - ОВАЗа його словами, у результаті обстрілу пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приватний будинок та автомобіль. Роботи з обстеження території тривають.

☝️ Нагадаємо, цієї ночі російські сили запустили по Україні дві авіаційні ракети Х-59/69 та 61 безпілотник різних типів. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, більшість ворожих цілей вдалося знищити, а решта була нейтралізована засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Водночас уламки збитих безпілотників завдали шкоди у Київській, Черкаській та Хмельницькій областях.

👉 Також було повідомлено, що російські загарбники продовжують атаки на Харків, використовуючи безпілотники. Відомо про постраждалих, а також можливі перебої з електроенергією та водопостачанням. Попередньо встановлено, що для атак використовувалися БпЛА «Молнія».

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