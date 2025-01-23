Наслідки удару по Запоріжжю: росіяни вбили двох людей, багато поранених

У ніч на четвер, 23 січня, російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю, використовуючи ракети та дрони. Ворожі атаки спричинили руйнування у житлових кварталах та пошкодили інфраструктуру міста. Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, кількість постраждалих внаслідок цих обстрілів зросла до 45 людини. Усі постраждалі отримують медичну допомогу.

📢 «45 постраждалих станом на зараз», – надали оновлену інформацію в Запорізькій ОВА.

Люди продовжують звертатись до медичних закладів для отримання невідкладної та кваліфікованої допомоги.

📢 «Після нічної ворожої атаки на Запоріжжя на зараз за допомогою до медиків звернулась 31 людина. 22 з них в лікарні у стані середньої тяжкості. В лікарні й двомісячне немовля», – йдеться в попередньому повідомленні Запорізької ОВА.

❗ На жаль, через ці обстріли загинули двоє людей.

Повторний удар ворога завдав поранень рятувальникам, які працювали на місці для ліквідації наслідків попередньої атаки. У постраждалих районах працюють всі необхідні служби, зокрема рятувальники, комунальники, а також благодійні організації, які надають допомогу населенню.

Одна багатоповерхівка внаслідок удару була повністю зруйнована, ще 30 будинків пошкоджені. У Шевченківському та Олександрівському районах також постраждали приватні будинки та нежитлові приміщення.

Зараз комунальні служби, серед яких КП «Запоріжремсервіс», КП «ЕЛУАШ», ДСНС та комунальна рятувальна служба, активно ліквідовують наслідки руйнувань: закривають вибиті вікна, ремонтують дахи та допомагають постраждалим, прибирають завали та будівельне сміття.

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Цієї ночі жителі Запоріжжя почули вибухи на тлі оголошення повітряної тривоги, пов’язаної із загрозою застосування балістичних ракет. Російські обстріли мирного населення в черговий раз спричинили значні руйнування у житлових кварталах міста.

☝️ Нагадаємо, що внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю, який стався 6 грудня, серед 10 загиблих, за даними ідентифікації, виявлено двох дітей.