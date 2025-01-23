Наслідки удару по Запоріжжю: росіяни вбили двох людей, багато поранених

У ніч на четвер, 23 січня, російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю, використовуючи ракети та дрони. Ворожі атаки спричинили руйнування у житлових кварталах та пошкодили інфраструктуру міста. Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, кількість постраждалих внаслідок цих обстрілів зросла до 45 людини. Усі постраждалі отримують медичну допомогу.
📢 «45 постраждалих станом на зараз», – надали оновлену інформацію в Запорізькій ОВА.
Люди продовжують звертатись до медичних закладів для отримання невідкладної та кваліфікованої допомоги.
📢 «Після нічної ворожої атаки на Запоріжжя на зараз за допомогою до медиків звернулась 31 людина. 22 з них в лікарні у стані середньої тяжкості. В лікарні й двомісячне немовля», – йдеться в попередньому повідомленні Запорізької ОВА.
❗ На жаль, через ці обстріли загинули двоє людей.
Повторний удар ворога завдав поранень рятувальникам, які працювали на місці для ліквідації наслідків попередньої атаки. У постраждалих районах працюють всі необхідні служби, зокрема рятувальники, комунальники, а також благодійні організації, які надають допомогу населенню.
Одна багатоповерхівка внаслідок удару була повністю зруйнована, ще 30 будинків пошкоджені. У Шевченківському та Олександрівському районах також постраждали приватні будинки та нежитлові приміщення.
Зараз комунальні служби, серед яких КП «Запоріжремсервіс», КП «ЕЛУАШ», ДСНС та комунальна рятувальна служба, активно ліквідовують наслідки руйнувань: закривають вибиті вікна, ремонтують дахи та допомагають постраждалим, прибирають завали та будівельне сміття.
Цієї ночі жителі Запоріжжя почули вибухи на тлі оголошення повітряної тривоги, пов’язаної із загрозою застосування балістичних ракет. Російські обстріли мирного населення в черговий раз спричинили значні руйнування у житлових кварталах міста.
☝️ Нагадаємо, що внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю, який стався 6 грудня, серед 10 загиблих, за даними ідентифікації, виявлено двох дітей.