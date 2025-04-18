Наслідки ракетної атака на Харків: одна людина загинула, 98 поранені

У п’ятницю, 18 квітня, внаслідок російського удару балістичними ракетами по Харкову загинула одна людина, ще 98 отримали поранення, серед них — шестеро дітей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

📢 «На першій локації в мікрорайоні вибило всі вікна. Постраждали 21 багатоквартирний будинок, дві школи, два дитсадки та центр дитячої творчості. У багатьох квартирах – суцільні руїни. На другій локації горів цех заводу. Уламки та вибухова хвиля зачепили понад 40 приватних домоволодінь», — зазначив Терехов.

За словами міського голови, зона ураження в місті займає площу в декілька квадратних кілометрів. Загалом унаслідок удару вибито понад 5 тисяч вікон, хоча обстеження ще тривають. Попри масштабну руйнацію, комунікації залишаються в робочому стані.

📢 «Закриваємо вікна фанерою, допомагаємо людям, не припиняємо роботи ні на мить. Паралельно триває реєстрація постраждалих для отримання компенсацій від держави. З 12:00 працюють мобільні ЦНАПи. Усім пропонуємо розселення в гуртожитках», — додав Терехов.

☄️ Ракетна атака на Харків сталася на світанку. Як уточнив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, російські війська випустили по місту три балістичні ракети «Іскандер».

📢 «Внаслідок ракетної атаки постраждали 87 людей, із них шестеро дітей. 17 людей госпіталізовано до міських лікарень. Серед тих, хто знаходиться під наглядом лікарів – 4-річна дівчинка, однорічний хлопчик та 14-річна дівчина. Наразі троє постраждалих у надважкому стані. На жаль, одна людина загинула. Пошкоджені скління вікон та двері у 20 багатоквартирних житлових будинках в Основ’янському районі. Пошкоджено 25 автомобілів», — повідомив Синєгубов.

У місті працюють усі необхідні служби: комунальники, рятувальники, медики, правоохоронці та волонтери. Місцева влада закликає не нехтувати безпекою та дотримуватись сигналів повітряної тривоги.

👉 Шостий президент України Володимир Зеленський різко відреагував на нову хвилю атак:

📢 «росія почала цю Страсну п’ятницю зі знущань над людьми і українськими містами», — заявив глава держави.

Також рятувальники ДСНС повідомили про наслідки ворожої атаки та перебіг їх ліквідації.

📢 «У Харкові ліквідована пожежа на території цивільного підприємства. За іншою адресою, на місці влучання у житловий квартал, проводяться аварійно-рятувальні роботи. Від ДСНС на місці події працюють 57 рятувальників та 12 одиниць техніки, зокрема верхолази, психологи та кінологічний розрахунок. Розгорнутий штаб з ліквідації наслідків ракетного удару», – йдеться в офіційному повідомленні рятувальників.

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☝️ Нагадаємо, що у ніч на 18 квітня росія випустила по Україні шість ракет типу «Іскандер» (як крилаті, так і балістичні), а також 43 безпілотники-камікадзе. ППО вдалося перехопити половину ракет і більшість дронів. Найбільших втрат зазнали Харків і Суми.

📌 Також раніше російська армія в четвер увечері, 17 квітня, завдала чергового удару по Миколаєву, використавши безпілотник невідомого типу.