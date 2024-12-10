Наслідки атаки росіян на лікарню у Запоріжжі: багато загиблих та поранених

10 грудня близько 15:00 у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські військові завдали удару по місту, що призвело до численних жертв і руйнувань. Інформацію підтвердив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Спочатку Іван Федоров повідомив про двох поранених:

📢 «Росіяни атакували Запоріжжя. Попередньо, двох людей поранено. Залишайтеся у безпеці до відбою», — написав він у Telegram, додавши відео наслідків атаки. Хоча зображення було замасковане, масштаби руйнувань, вочевидь, дуже серйозні.

Перед обстрілом Федоров попереджав про загрозу удару балістичними ракетами, закликавши жителів залишатися в укриттях. Уже о 15:46 він уточнив, що поранено щонайменше чотирьох людей, зруйновано приватну клініку, а також пошкоджено прилеглі будівлі. На місці працювали медики, поліція та рятувальники ДСНС.

Станом на 16:05 стало відомо про трьох загиблих і пʼятьох поранених. Рятувальники продовжували пошукові роботи серед завалів зруйнованої російською ракетою клініки.

До 16:15 кількість постраждалих зросла до 11 людей, зокрема двох лікарів. Один із постраждалих перебував у критичному стані.

Згодом стало відомо, що у Запоріжжі лікарям вдалося реанімувати чоловіка, якого спочатку вважали загиблим.

📢 «Є обнадійлива новина: запорізькі лікарі змогли реанімувати одного з постраждалих, якого під час пошукової операції було визнано загиблим. Стан людини тяжкий, проте віримо у краще і дякуємо нашим медикам», – повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Станом на 19:00 кількість загиблих людей залишилась незмінною. Однак, під завалами могли залишатися ще 8 людей. Загальна кількість поранених зросла до 16 людей, серед них двоє лікарів.

Ракетний удар спричинив серйозні руйнування приватної клініки та пошкодження прилеглих будівель. На місці трагедії продовжується пошуково-рятувальна операція, усім постраждалим надається медична допомога.

Станом на 20:00 до 20 зросла кількість поранених людей через удар росіян по Запоріжжю. 13 людей у лікарні, семеро від госпіталізації відмовилися, серед них і 5-річна дівчинка. Дитині медики надали допомогу на місці.

📢 «На жаль, збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожого удару. росіяни вбили 4 людей. Мої співчуття рідним і близьким загиблих», – повідомив оновлену інформацію очільник ОВА.

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Ця атака стала черговим російським злочином у серії ударів по Запоріжжю. Лише кілька днів тому, 6 грудня, російські війська атакували місто, зруйнувавши СТО. Тоді повідомлялося про 10 загиблих та багатьох поранених людей.