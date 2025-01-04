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На Сумщині росіяни вдарили авіабомбою по багатоповерхівці

Денис Молотов
Денис Молотов
На Сумщині росіяни вдалили авіабомбой по багатоповерхівці

У Сумській області російські окупанти завдали авіаудару по житловій багатоповерхівці, що призвело до значних руйнувань та постраждалих. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у суботу, 4 січня.

За наявною інформацією, удар припав на багатоквартирний житловий будинок у Свеській громаді Шосткинського району. В результаті атаки було повністю зруйновано один із під’їздів будівлі.

📢 «Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина», — зазначено в офіційному повідомленні.

На місці інциденту працюють аварійно-рятувальні служби. Є ймовірність, що під уламками зруйнованого будинку ще залишаються люди.

На Сумщині росіяни вдалили авіабомбой по багатоповерхівці

☝️ Варто нагадати, що днем раніше, 3 січня, російські війська здійснили обстріл Чернігова, використовуючи балістичні ракети «Іскандер-М». Тоді повідомлялося про одну загиблу людину та сімох поранених.

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