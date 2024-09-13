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На Сумщині росіяни авіабомбами вбили трьох людей похилого віку

Денис Молотов
Денис Молотов
На Сумщині росіяни авіабомбами вбили трьох людей похилого віку

У результаті російських авіаударів керованими авіабомбами по Охтирці та Ямполю на Сумщині загинули три людини. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури в п’ятницю, 13 вересня.

Зокрема, внаслідок удару росіян КАБами по Охтирському будинку-інтернату для людей похилого віку та осіб з інвалідністю загинули дві жінки.

📢 «У нашому закладі на другому поверсі в актовій залі посипались вікна. Там перебували жінки, дві від стресу померли. Будемо їх ховати», – сказав директор закладу Віктор Токарєв у коментарі Суспільному.

Внаслідок цієї атаки пошкоджено також багатоповерховий житловий будинок, три автомобілі, господарчі споруди та приміщення одного з місцевих підприємств.

Окрім цього, російські війська завдали удару трьома керованими авіабомбами по селищу Ямпіль, внаслідок чого загинув 60-річний чоловік, який перебував у своєму авто. Чоловік переміщався по селищу в автівці під час російського обстрілу.

Також троє мирних мешканців, серед них одна дитина, звернулися по медичну допомогу. Пошкоджено приватні будинки та приміщення аптеки.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Окупаційні російські війська завдали чергового удару по населених пунктах у Бериславському районі Херсонщини п’ятьма керованими авіабомбами.

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