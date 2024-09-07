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Херсонщина: війська рф скинули п’ять керованих авіабомб

Денис Молотов
Денис Молотов
Херсонщина: війська рф скинули п’ять керованих авіабомб

Окупаційні війська рф завдали чергового удару по населених пунктах у Бериславському районі Херсонщини, скинувши п’ять керованих авіабомб. Одна з них впала неподалік житлового будинку, внаслідок чого 28-річна жінка отримала множинні уламкові поранення від скла. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) в суботу, 7 вересня.

Постраждалу терміново доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Крім того, під час цієї атаки знову був пошкоджений будинок культури, який раніше вже постраждав від російських обстрілів.

👉 Нагадаємо, російські загарбники атакували село Садове на Херсонщині, де поранено трьох мирних жителів. Раніше також було обстріляне село Кіндійка, де постраждали троє людей: 56-річна жінка, 60-річний і 52-річний чоловіки отримали вибухові травми та уламкові поранення.

📌 Також раніше було повідомлено, що Костянтинівка в Донецькій області знову опинилася під масованим вогнем російських загарбників. Війська рф вбили трьох людей, ще четверо отримали поранення.

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