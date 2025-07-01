МЗС Сирії: скасування санкцій відкриває двері до відбудови

Президент США Дональд Трамп офіційно зняв санкції з Сирії, що викликало схвальну реакцію з боку сирійського керівництва. Про це повідомило видання The Times of Israel з посиланням на заяву міністра закордонних справ Сирії Асада аль-Шибані.

📢 «Це рішення усуває головну перешкоду на шляху до нашого економічного відновлення і відкриває країну для міжнародної спільноти. Воно відкриває двері довгоочікуваному відновленню та розвитку», – написав очільник сирійського МЗС у соцмережі Х (колишній Twitter).

☝️ Зняття санкцій з Сирії стало наслідком перемовин між Трампом та сирійським президентом Ахмедом аш-Шараа, які відбулися в Ер-Ріяді у травні. Після цієї зустрічі у Вашингтоні заявили про суттєвий перегляд політики щодо Дамаска.

📌 Оголошене Трампом зняття санкцій з Сирії спонукало американську адміністрацію послабити економічні обмеження та відновити дипломатичні контакти з урядом у Дамаску. Сирійська сторона, у свою чергу, сподівається на зростання міжнародної торгівлі та відновлення після багаторічної ізоляції.

📉 Зазначимо, що ізоляція фінансової системи Сирії триває ще з 2011 року. Після придушення протестів режимом Башара Асада країну було відключено від системи SWIFT.

Проте нещодавно Центробанк Сирії повідомив про першу міжнародну транзакцію через SWIFT, що стало можливим завдяки скасуванню санкцій і новим домовленостям.