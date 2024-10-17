Митницю «перезавантажують»: президент підписав закон

Шостий президент України підписав закон, що вносить зміни до Митного кодексу та передбачає впровадження атестації працівників митних органів. Митницю «перезавантажують». Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат та один зі співавторів ініціативи, у четвер, 17 жовтня.

📢 «Закон про реформу митниці №6499д підписаний. З 1 листопада вступає в силу!» – заявив Железняк.

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №6490-д про перезавантаження митниці 17 вересня.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що він передбачає зміни у процедурі конкурсного відбору на посаду голови Держмитслужби, запозичуючи досвід НАБУ та інших антикорупційних органів.

Однією з ключових пропозицій є залучення міжнародних експертів до відбору членів атестаційних комісій та встановлення чіткого алгоритму ухвалення рішень конкурсною комісією. Крім того, нововведення надають голові Держмитслужби можливість самостійно призначати своїх заступників без погодження з міністром фінансів.

Після набрання законом чинності очікуються покращення процесу формування атестаційних комісій та зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності роботи митних органів.

Також закон передбачає переатестацію всіх митників протягом 18 місяців після призначення нового керівника відомства.

📌 Раніше стало відомо, що на митниці було виявлено корупційну схему, до якої причетні високопосадовці. Директора Департаменту відомчої безпеки Держмитслужби та його заступника звільнили за систематичне вимагання хабарів від регіональних митників.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Національний банк України (НБУ) подав до Верховної Ради України та просить внести на розгляд пакет законопроєктів, які передбачають перейменування розмінної монети з копійки на шаг.