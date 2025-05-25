Міграційна політика Німеччини може зазнати істотних змін — влада готується до впровадження більш жорстких підходів за прикладом Данії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Александер Добріндт після перемовин з данським колегою Кааре Дюбвадом Беком, повідомляє видання Bild.

📢 «Данія показала, як за допомогою жорстких заходів можна подолати поляризацію суспільства», — наголосив Добріндт, підтримавши курс Копенгагена.

За його словами, Данія суттєво зменшила кількість заявок на притулок — у 2024 році їх подали лише близько 2300. Це стало можливим завдяки комплексній системі: тимчасові дозволи на проживання, мінімальні соціальні виплати, сувора реєстрація та негайне переведення до депортаційного центру у разі порушень. Окремою нормою передбачено вилучення у біженців цінних речей перед отриманням грошової допомоги.

☝️Особливий акцент Данія робить на працевлаштуванні переселенців. Нині там працює понад 80% працездатних українців, тоді як у Німеччині — трохи більше 30%. У Копенгагені переконані, що саме робота сприяє інтеграції та пришвидшує вивчення мови.

Добріндт наголосив, що обидві країни — Німеччина і Данія — виступають за прискорення процедур надання притулку. А також за частковий винос цих процесів за межі ЄС. При цьому Данія, на відміну від інших країн, не критикує Німеччину за посилення контролю на кордонах.

📌 Як відомо, з 2024 року у ФРН уже набули чинності нові правила: знижено розмір соціальних виплат для всіх біженців.

📢 «Це не тільки полегшить фінансове становище земель і громад, а й послабить притягальну силу соціальної держави Німеччина для мігрантів», — зазначив міністр фінансів Крістіан Лінднер у мережі Х (колишній Twitter).

👉 Також нагадаємо, що Німеччина посилює свою танкову бригаду в Литві, щоб зміцнити східний фланг НАТО, оскільки європейські союзники вживають безпрецедентних заходів для стримування дедалі ворожішої росії.