Мала Токмачка під російським обстрілом, загинули люди

Двоє чоловіків загинули під час російського обстрілу села Мала Токмачка. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у суботу, 5 жовтня.

Як зазначив Федоров, через інтенсивний артилерійський ворожий вогонь, тіла загиблих — 44-річного та 46-річного місцевих мешканців — тривалий час не могли бути евакуйовані з місця трагедії.

👉 Варто нагадати, що раніше російські війська здійснили авіаудари по Запорізькому району. Того разу внаслідок атаки загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення.

📌 Крім того, російські окупанти раніше обстріляли Гуляйпільську громаду на Запоріжжі, що призвело до загибелі трьох цивільних людей.

📌 Також раніше було повідомлено, що російські війська здійснили атаку на маршрутний автобус у селищі Антонівка, Херсонської області, використовуючи безпілотний літальний апарат (БпЛА).

Мала Токмачка — невелике село в Україні, у Пологівському районі Запорізької області. Належить до адміністративного центру Малотокмачанської сільської громади. Населення становило менш як 100 людей.