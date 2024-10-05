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Мала Токмачка під російським обстрілом, загинули люди

Денис Молотов
Денис Молотов
Мала Токмачка під російським обстрілом, загинули люди

Двоє чоловіків загинули під час російського обстрілу села Мала Токмачка. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у суботу, 5 жовтня.

Як зазначив Федоров, через інтенсивний артилерійський ворожий вогонь, тіла загиблих — 44-річного та 46-річного місцевих мешканців — тривалий час не могли бути евакуйовані з місця трагедії.

👉 Варто нагадати, що раніше російські війська здійснили авіаудари по Запорізькому району. Того разу внаслідок атаки загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення.

📌 Крім того, російські окупанти раніше обстріляли Гуляйпільську громаду на Запоріжжі, що призвело до загибелі трьох цивільних людей.

📌 Також раніше було повідомлено, що російські війська здійснили атаку на маршрутний автобус у селищі Антонівка, Херсонської області, використовуючи безпілотний літальний апарат (БпЛА).

Мала Токмачка — невелике село в Україні, у Пологівському районі Запорізької області. Належить до адміністративного центру Малотокмачанської сільської громади. Населення становило менш як 100 людей.

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