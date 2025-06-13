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МАГАТЕ зробило заяву після ударів по ядерних об’єктах Ірану

Денис Молотов
Денис Молотов
МАГАТЕ зробило заяву після ударів по ядерних об’єктах Ірану

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у п’ятницю, 13 червня, поінформувало, що ядерні об’єкти Ісламської Республіки в Фордо, Ісфахані та на АЕС Бушер не зазнали пошкоджень унаслідок нічних ударів, яких Ізраїль завдав по території Ірану.

📢 «Станом на сьогодні об’єкт зі збагачення ядерного палива у Фордо не постраждав», — заявили у МАГАТЕ з посиланням на генерального директора агентства Рафаеля Гроссі.

☝️ Аналогічну інформацію оприлюднено щодо об’єкта в Ісфахані та АЕС Бушер. Утім, у МАГАТЕ наголошують, що ситуація залишається «викликом для міжнародної безпеки» і продовжує викликати глибоке занепокоєння.

📢 «Агентство може підтвердити, що об’єкт у Натанзі є однією з цілей. Ми перебуваємо в контакті з іранською владою щодо рівня радіаційної безпеки. Також підтримуємо зв’язок із нашими інспекторами, які перебувають у країні», — зазначається в заяві.

📅 Як відомо, 12 червня МАГАТЕ ухвалило резолюцію, у якій Іран уперше за два десятиліття звинувачується у порушенні ядерних зобов’язань. За документ проголосували 19 країн-членів агентства. Проти — Росія, Китай та Буркіна-Фасо.

🌙 У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав превентивного удару по низці стратегічних об’єктів Ірану. За попередніми повідомленнями, унаслідок атаки було знищено кілька представників військового командування, частину вчених-ядерників, а також пошкоджено деякі інфраструктурні об’єкти іранської ядерної програми. Ізраїль також атакував завод із виробництва ракет Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в місті Шираз.

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