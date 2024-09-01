Курахове під російським обстрілом: четверо людей загинули

Прокуратура розпочала розслідування обстрілу центральної частини Курахового, що на Донеччині, де під час атаки загинули четверо людей. Ще вісім людей отримали поранення. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора в неділю, 1 вересня.

За інформацією слідства, окупанти знову вдарили по мирному населенню Курахового, ймовірно, використовуючи ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) «Ураган».

Внаслідок влучання російських снарядів троє цивільних людей померли на місці від травм, несумісних з життям. Ще одна людина померла під час невідкладної медичної допомоги в лікарні.

Серед постраждалих також є п’ять жінок та троє чоловіків, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. В усіх постраждалих діагностовано осколкові травми.

Унаслідок обстрілу пошкоджено як багатоквартирні, так і приватні будинки, а також транспортні засоби. Четверо людей, на жаль, загинули, але кількість постраждалих ще уточнюється.

👉 Нагадаємо, що раніше російські війська також обстріляли Курахове з «Ураганів».

📌 Також раніше було повідомлено, що російські авіаудари вдарили по підприємству в Сумах, яке займається виготовленням упаковок для дитячого харчування. В результаті цього нападу загинули дві жінки, а ще 11 людей отримали поранення.