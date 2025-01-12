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Краматорськ на Донеччині під російським обстрілом – МВА

Денис Молотов
Денис Молотов
Краматорськ на Донеччині під російським обстрілом – МВА

На Донеччині російські загарбники в черговий раз здійснили обстріл міста Краматорськ. Станом на цей момент повідомлень про постраждалих не надходило. Про це у неділю, 12 січня, повідомив начальник Краматорської військової адміністрації (МВА) Олександр Гончаренко.

📢 «Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Інформація щодо постраждалих не надходила», – зазначив Гончаренко.

На місці події працюють профільні служби, які займаються документуванням наслідків обстрілу та оцінкою пошкоджень.

☝️ Нагадаємо, що раніше російські війська вкотре завдали ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок цих обстрілів загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення.

Крім того, російські агресори нещодавно атакували місто Нікополь за допомогою дрона. Тоді було пошкоджено будівлю пожежної частини, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

👉 Раніше було повідомлено, що Збройні Сили України завдали чергового точного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії рф на Донеччині.

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