Костянтинівка: росіяни вбили та поранили цивільних людей – ОВА

Костянтинівка в Донецькій області знову опинилася під масованим вогнем російських загарбників. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у своєму Телеграм-каналі в суботу, 7 вересня.

📢 «Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків віком від 24 до 69 років. Три особи отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйте своєчасно!», – написав чиновник, але згодом кількість поранених зросла до чотирьох.

Філашкін повідомив, що російські окупанти націлилися на цивільні об’єкти: постраждали багатоповерхові житлові будинки, адміністративна будівля, магазин, аптека та шість автомобілів. Крім того, обстріл пошкодив три лінії електропередач.

Офіс генерального прокурора додав, що обстріл тривав з 09:15 до 10:00 суботи, 7 вересня. Троє чоловіків віком 24, 46 та 69 років загинули на місцевому ринку, тоді як 50-річна жінка та двоє чоловіків 29 та 59 років отримали поранення різного ступеня тяжкості. У них діагностовано осколкові поранення кінцівок. Наразі їм надається медична допомога.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). На місці події триває робота слідчих та рятувальників.

👉 Нагадаємо, 20 серпня російські війська вже обстріляли Донеччину, в тому числі Костянтинівку та Покровськ, тоді загинули двоє мирних мешканців, а ще один був поранений.

📌 Також раніше було повідомлено, що російські війська здійснили обстріл Курахового, що на Донеччині. Пошкоджена пожежно-рятувальна частина та пожежний автомобіль