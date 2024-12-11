Кількість загиблих від російського удару по Запоріжжю зросла

Черговий російський ракетний обстріл по Запоріжжю у вівторок, 10 грудня. Кількість вбитих росіянами людей знов збільшилась – до дев’яти. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров під час прямого ефіру телемарафону в середу, 11 грудня.

Під час прямого етеру Іван Федоров отримав інформацію про збільшення кількості жертв ворожого удару по лікарні.

📢 «Коли розповідав про наслідки російського удару по Запоріжжю, прийшла сумна звістка. Попри зусилля медиків у лікарні помер ще один поранений. Це 74-річний чоловік», — повідомив посадовець.

За його словами, російська атака на центральну частину міста вже забрала дев’ять життів.

Наразі рятувальні служби продовжують аварійно-рятувальні роботи, адже під завалами можуть залишатися люди.

☝️ Нагадаємо, вдень 10 грудня російські війська завдали ракетного удару по центральній частині Запоріжжя. У результаті постраждали будівлі приватної клініки та прилеглого кафе. Спершу повідомлялося про шістьох загиблих.

📢 «За попередніми даними пошкоджені 20 житлових будинків та три нежитлові будівлі. В ліквідації наслідків ворожого удару задіяні понад 160 людей та півсотні одиниць техніки», – зазначив голова Запорізької ОВА,

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей удар є черговим доказом необхідності посилення української протиповітряної оборони.

📢 «Це питання тільки в політичних рішеннях країн Заходу», — наголосив глава держави.

❗Також сьогодні у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по місту, що сталася 10 грудня. Росіяни вбили щонайменше 9 людей. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих!