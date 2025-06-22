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Катастрофа повітряної кулі в Бразилії: вісім жертв, 13 поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Катастрофа повітряної кулі в Бразилії: вісім жертв, 13 поранених

У суботу вранці, 21 червня, у південному бразильському місті Прая-Гранде, що розташоване в штаті Санта-Катарина, відбулася катастрофа повітряної кулі. Під час польоту загорівся аеростат із 21 людиною на борту. Про це повідомляє місцеве видання Globo.

Катастрофа повітряної кулі в Бразилії: вісім жертв, 13 пораненихІнцидент трапився у регіоні, що неофіційно називають «бразильською Каппадокією» — популярному туристичному напрямку для повітроплавання. Після виникнення займання куля впала на узбіччя траси SC-108, неподалік сільської місцевості та одного з місцевих медичних закладів.

📍 У результаті трагедії загинули вісім людей. За попередніми даними, четверо з них померли від опіків ще в кошику кулі, решта — внаслідок падіння. Ще 13 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості, зокрема щонайменше п’ятеро осіб госпіталізовані до лікарні Nossa Senhora de Fátima в центрі міста Прая-Гранде.

Аеростат належав компанії Sobrevoar, яка має чинні дозволи на здійснення польотів у даному регіоні. За попередніми свідченнями пілота, якому вдалося вижити, займання розпочалося безпосередньо в кошику, ймовірно, через несправність системи нагріву повітря.

📹 У соцмережах поширюють відео очевидців, на яких зафіксовано момент займання, розповсюдження полум’я в кошику та спроби пасажирів врятуватися, стрибаючи вниз до падіння кулі.

Влада штату вже відреагувала на трагедію. Губернатор Санта-Катарини Жоржінью Меллу оголосив про створення спеціальної робочої групи для надання допомоги потерпілим та для з’ясування обставин події. Також мерія Прая-Гранде організувала підтримку для постраждалих та сімей загиблих.

 

☝️ Також нагадаємо, що ДТП у Звенигородці за участю представника Черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) трапилася вранці 19 червня на вулиці В’ячеслава Чорновола. Як повідомила пресслужба Черкаського обласного ТЦК на офіційній Facebook-сторінці, військовослужбовець Черкаського ТЦК та СП на Volkswagen Passat збив жінку, яка пересувалася велосипедом.

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