Ізраїль вже передає в Україну російську зброю: аналітики OSINT

Ізраїль розпочав передачу Україні російської зброї, захопленої під час військових операцій у Газі, Лівані та Сирії. Таку інформацію надали аналітики OSINT.

Повідомляється, що цього тижня декілька військово-транспортних літаків ВПС США вилетіли з авіабази Рамштайн у Німеччині та приземлилися на авіабазі Хацерім, розташованій на півдні Ізраїлю. Після цього літаки вирушили до польського міста Жешув, яке слугує основним логістичним хабом для військової допомоги, що спрямовується Україні.

Хоча офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Але відомо, що раніше представник ізраїльського уряду, під час зустрічі з українським послом, запропонував передати Україні вилучену російську зброю.

Since Sunday, several C-17 Military Transports with the U.S. Air Force have flown from Ramstein Air Base in Germany, to Hatzerim Airbase in Southern Israel, before then flying to Rzeszów in Eastern Poland, which serves as the Hub for almost all Military Aid provided by the U.S.… pic.twitter.com/FTUD06prIX — OSINTdefender (@sentdefender) January 24, 2025

☝️ Варто нагадати, що Ізраїль раніше виявив великий склад російського озброєння. Цей склад належав угрупованню «Хезболла» та знаходився за 320 метрів від бази миротворчих сил ООН.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук висловив вдячність за готовність ізраїльської сторони передати Києву зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛ у Лівані, Секторі Гази чи на Західному березі.