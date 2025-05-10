Іран передасть росії пускові установки малої дальності Fath-360

Іран готується найближчим часом передати росії пускові установки Fath-360 для балістичних ракет малої дальності, що може посилити її бойові можливості проти України. За інформацією США, Тегеран уже передавав москві минулого року їх певну кількість для використання проти України. Про це 9 травня повідомило агентство Reuters, посилаючись на інформацію західних служб безпеки.

За словами джерел, якщо передача відбудеться найближчим часом, москва отримає новий засіб ураження з радіусом дії до 120 км. Установки можуть стати ефективною зброєю проти українських сил, цілей поблизу фронту та населених пунктів, розташованих біля кордону з росією.

📢 «Це може поглибити військову співпрацю москви й Тегерана, а також вплинути на ситуацію на полі бою в Україні», — зауважує Reuters.

Видання нагадує, що у вересні 2024 року США заявляли про факт доставки Іраном балістичних ракет до росії морським шляхом: дев’ять суден під російським прапором перевезли відповідний вантаж. Однак, за тими даними, у постачання не входили пускові установки.

Пускові установки вже «не за горами»

💢 За актуальною інформацією, доставка установок вже «не за горами», хоча джерела утримуються від розкриття деталей, зокрема причин затримки.

Нагадаємо, офіційні представники росії та Ірану раніше заперечували постачання зброї для війни проти України. Однак західні розвідки, а також представники США, ЄС і України неодноразово заявляли про масштабну підтримку рф з боку Ірану. Зокрема у вигляді дронів та артилерійських снарядів.

📢 «Понад 400 іранських балістичних ракет, імовірно Fath-360, уже передано росії», — заявив у квітні генерал армії США Крістофер Каволі під час слухань у Конгресі.

На думку військових аналітиків, системи Fath-360 дадуть змогу росії оперативно завдавати точкових ударів. При цьому, з’явиться можливість зберегти складніші ракети типу «Іскандер» для ударів по дальніх цілях.

❗️ Водночас, як зазначає одне з джерел Reuters, затримка у передачі пускових установок могла бути пов’язана з непрямими ядерними переговорами між США та Іраном, що проходять за посередництва Оману. Офіційний Тегеран уже підтвердив свою участь у черговому, четвертому раунді переговорів, що має відбутися цієї неділі.

Аналітики вважають, що Тегеран, попри дипломатичні процеси, розглядає передачу військової техніки москві як питання, не пов’язане з ядерною сферою.

За даними джерел, ще одним чинником затримки могли бути технічні труднощі з адаптацією пускових установок, які базуються на європейських вантажівках. Через значні втрати техніки на фронті росія, ймовірно, вимагала додаткових модифікацій.

☝️ Також нагадаємо, що в Омані у суботу, 26 квітня, пройшов третій раунд непрямих перемовин між делегаціями Ірану та США щодо обмеження іранської ядерної програми.