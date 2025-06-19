МАГАТЕ не підтверджує створення ядерної зброї Іраном

Міжнародна агенція з атомної енергії не володіє доказами того, що Іран розробляє ядерну зброю. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

📢 «Ми дійшли висновку, що не можемо стверджувати, що наразі в Ірані здійснюються будь-які систематичні зусилля щодо виробництва ядерної зброї», – заявив Гроссі.

Він пояснив, що в одному з останніх звітів, на який посилався Ізраїль як на підставу для нанесення ударів по іранських ядерних об’єктах, йдеться про збагачення урану до 60%. За словами очільника МАГАТЕ, на сьогодні жодна інша країна у світі не здійснює подібного збагачення.

📢 «Це створювало підстави для занепокоєння», – визнав Гроссі.

☝️ Водночас він наголосив, що цей факт не означає, що Іран веде розробку ядерної зброї.

📢 «Але щодо того, що вони створюють та виробляють ядерну зброю – ні, ми цього не казали», – уточнив генеральний директор агенції.

Гроссі також прокоментував можливі наслідки атак на ядерні об’єкти, застерігаючи від імовірних катастрофічних інцидентів.

📢 «Обстріл ядерних об’єктів завжди може завершитися радіологічним інцидентом», – підкреслив він і додав, що МАГАТЕ уважно стежить за розвитком подій на Близькому Сході.

☝️ Нагадаємо, що минулого тижня МАГАТЕ вперше за два десятиліття офіційно звинуватило Іран у порушенні принципу нерозповсюдження ядерної зброї.

📌 Також раніше один із ключових ядерних об’єктів Ірану — наземний завод зі збагачення урану в Натанзі — було знищено. Про це у п’ятницю, 13 червня, під час засідання Ради Безпеки ООН заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі