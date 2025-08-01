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Для України та союзників США замовили багато ракет AMRAAM

Денис Молотов
Денис Молотов
Для України та союзників США замовили багато ракет AMRAAM

Міністерство оборони США оголосило про укладення масштабного контракту на суму $3,5 млрд із компанією Raytheon Technologies на виробництво ракет AMRAAM (AIM-120), а також пов’язаного з ними обладнання. Про це повідомив Пентагон в четвер, 31 липня.

📢 «Угода передбачає поставку озброєння не лише Україні, а й ще 18 союзним державам», — зазначили у відомстві.

До переліку країн-одержувачів увійшли:
США, Україна, Данія, Бельгія, Японія, Нідерланди, Канада, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Іспанія, Польща, Швеція, Тайвань, Литва, Велика Британія, Австралія, Швейцарія,  Ізраїль та Кувейт.

☝️ Контракт включає не лише ракети, але й системи телеметрії, запасні частини та технічну підтримку. Всі роботи виконуватимуться на підприємстві Raytheon у місті Таксон, штат Аризона, і триватимуть до третього кварталу 2031 фінансового року.

ℹ️ Що відомо про ракети AMRAAM

Ракета AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) є стандартним озброєнням для винищувачів F-15, F-16, F/A-18 та F-22. Залежно від версії, вартість однієї одиниці коливається від 1,2 млн до майже 2 млн доларів.

Ці ракети також використовуються у складі зенітно-ракетних комплексів NASAMS. У такому варіанті вони здатні вражати повітряні цілі на відстані 20–25 км, а у випадку модифікації AMRAAM ER (Extended Range) — до 40 км.

🧭 Водночас у повітряному бою ракета може атакувати цілі на дистанції понад 100 км, а ймовірність ураження цілі оцінюється у 85%.

📌 Окремо: поставки для Японії

Крім цього, Держдепартамент США схвалив експорт до 1200 ракет середньої дальності AIM-120D-3 та AIM-120C-8 для Японії. Загальна сума цієї угоди складає $3,64 млрд. Вона також включає супутнє обладнання та системи підтримки.

📢 «Експорт затверджено Агентством з питань співробітництва у сфері безпеки (DSCA) при Міноборони США», — йдеться в офіційній заяві.

☝️ Також нагадаємо, що Україна продовжує активно нарощувати потенціал у сфері безпілотних технологій і готує безпрецедентну оборонну угоду зі Сполученими Штатами Америки.

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