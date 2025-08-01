Для України та союзників США замовили багато ракет AMRAAM

Міністерство оборони США оголосило про укладення масштабного контракту на суму $3,5 млрд із компанією Raytheon Technologies на виробництво ракет AMRAAM (AIM-120), а також пов’язаного з ними обладнання. Про це повідомив Пентагон в четвер, 31 липня.

📢 «Угода передбачає поставку озброєння не лише Україні, а й ще 18 союзним державам», — зазначили у відомстві.

До переліку країн-одержувачів увійшли:

США, Україна, Данія, Бельгія, Японія, Нідерланди, Канада, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Іспанія, Польща, Швеція, Тайвань, Литва, Велика Британія, Австралія, Швейцарія, Ізраїль та Кувейт.

☝️ Контракт включає не лише ракети, але й системи телеметрії, запасні частини та технічну підтримку. Всі роботи виконуватимуться на підприємстві Raytheon у місті Таксон, штат Аризона, і триватимуть до третього кварталу 2031 фінансового року.

ℹ️ Що відомо про ракети AMRAAM

Ракета AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) є стандартним озброєнням для винищувачів F-15, F-16, F/A-18 та F-22. Залежно від версії, вартість однієї одиниці коливається від 1,2 млн до майже 2 млн доларів.

Ці ракети також використовуються у складі зенітно-ракетних комплексів NASAMS. У такому варіанті вони здатні вражати повітряні цілі на відстані 20–25 км, а у випадку модифікації AMRAAM ER (Extended Range) — до 40 км.

🧭 Водночас у повітряному бою ракета може атакувати цілі на дистанції понад 100 км, а ймовірність ураження цілі оцінюється у 85%.

📌 Окремо: поставки для Японії

Крім цього, Держдепартамент США схвалив експорт до 1200 ракет середньої дальності AIM-120D-3 та AIM-120C-8 для Японії. Загальна сума цієї угоди складає $3,64 млрд. Вона також включає супутнє обладнання та системи підтримки.

📢 «Експорт затверджено Агентством з питань співробітництва у сфері безпеки (DSCA) при Міноборони США», — йдеться в офіційній заяві.

☝️ Також нагадаємо, що Україна продовжує активно нарощувати потенціал у сфері безпілотних технологій і готує безпрецедентну оборонну угоду зі Сполученими Штатами Америки.