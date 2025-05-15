Десять дронів і масштабна пожежа: нічна атака на Сумщині

У ніч проти 15 травня російські війська здійснили масований удар дронами по Сумщині. Основним об’єктом атаки стало село Велика Чернеччина, розташоване на території Сумської громади. Як повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар, окупанти випустили близько десяти ударних БпЛА по цивільних об’єктах.

📢 «Вночі росіяни масовано атакували село на території Сумської громади. Ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БпЛА», — зазначив Кобзар у коментарі 15 травня.

За його словами, влучання дронів спричинили пожежу, яку з ночі ліквідовували підрозділи ДСНС. Постраждалих немає.

☝️ За уточненими даними, 10 ударних безпілотників типу «Shahed» атакували з 2:06 ночі. Удари були спрямовані по виробничих об’єктах, що викликало масштабне займання. На місці негайно розпочали роботу пожежники та сапери.

Рятувальники локалізували й повністю ліквідували вогонь. Водночас фахівці обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

До ліквідації наслідків удару долучилися працівники міської ради, служби ДСНС, поліція та КП «Шляхрембуд». Загалом на місці події працювали 72 людини та 21 одиниця техніки.

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💥 У результаті обстрілу знищено чотири складські будівлі підприємства, ще 14 споруд — виробничі приміщення — зазнали пошкоджень.

Артем Кобзар також оприлюднив фото зруйнованого виробництва, продемонструвавши масштаби руйнувань унаслідок атаки безпілотниками на Сумщині.

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📌 Водночас по всій Україні в ніч на 15 травня фіксувалася масована повітряна атака: росіяни запустили 110 ударних безпілотників «Shahed» та дронів-імітацій з напрямків Брянськ, Курськ, Орел і Міллерово (рф). За даними Повітряних сил, станом на 08:00 було знищено 62 «Shahed»-и над сходом, північчю, заходом і центром України.