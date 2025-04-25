Атака рф на Павлоград: 14 постраждалих, серед них — діти

25 квітня війська російської федерації здійснили атаку по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Про наслідки удару повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак. За його словами, внаслідок атаки постраждали 14 людей, зокрема троє дітей.

📢 «Окрім підлітків 15 та 17 років, ще 6-річний хлопчик. П’ятеро потерпілих залишаються в лікарні, з них троє у важкому стані», — зазначив очільник області.

💥 У результаті удару пошкоджено житлову п’ятиповерхівку, низку інфраструктурних об’єктів, частково зруйноване приміщення одного із соціальних закладів. Окрім того, вогнем було знищено декілька легкових автомобілів. Як повідомляється, всі пожежі вже ліквідовані.

Центр протидії дезінформації при РНБО України звернув увагу на чергову дезінформаційну кампанію російської пропаганди. У фейках стверджується, що руйнування в Павлограді нібито стали наслідком дій української протиповітряної оборони.

📢 «Насправді — це чергова спроба перекласти відповідальність за наслідки власного терору на Україну. Саме росія здійснила атаку дронами-камікадзе по об’єктах цивільної інфраструктури», — підкреслили у ЦПД.

🛑 Також Сергій Лисак раніше інформував про загиблих: «На жаль, вже троє загиблих у Павлограді. Серед них — дитина».

1 з 6

Крім того, за повідомленнями, тієї ж ночі російські окупаційні сили атакували Харків. У місті пролунали вибухи, після чого почалися пожежі. Деталі руйнувань та інформація про постраждалих наразі уточнюються.

☝️ Нагадаємо, що російські війська завдали авіаційного удару по Слов’янську на Донеччині, використовуючи фугасні авіабомби (ФАБ). Про це у середу, 23 квітня, повідомив начальник міської військової адміністрації.