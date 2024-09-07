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82 людини постраждали внаслідок російського удару по Павлограду

Денис Молотов
Денис Молотов
82 людини постраждали внаслідок російського удару по Павлограду

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Павлограду зросла до 82 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, 7 вересня.

📢 «Більше доби минуло після ракетної атаки на Павлоград, а люди продовжують звертатися по допомогу лікарів. На зараз – 82 постраждалі, серед яких 7 неповнолітніх», – зазначив Лисак.

За його словами, 60 людей залишаються на стаціонарному лікуванні.

📢 «У важкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення», – додав голова ОВА.

👉 Нагадаємо, що 6 вересня російські війська завдали удару по Павлограду п’ятьма балістичними ракетами типу Іскандер-М/KN-23, запущеними з території Воронезької та Ростовської областей рф. Раніше повідомлялося про 74 постраждалих та одну загиблу людину внаслідок цієї атаки.

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