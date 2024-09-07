82 людини постраждали внаслідок російського удару по Павлограду

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Павлограду зросла до 82 людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, 7 вересня.

📢 «Більше доби минуло після ракетної атаки на Павлоград, а люди продовжують звертатися по допомогу лікарів. На зараз – 82 постраждалі, серед яких 7 неповнолітніх», – зазначив Лисак.

За його словами, 60 людей залишаються на стаціонарному лікуванні.

📢 «У важкому стані 69-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення», – додав голова ОВА.

👉 Нагадаємо, що 6 вересня російські війська завдали удару по Павлограду п’ятьма балістичними ракетами типу Іскандер-М/KN-23, запущеними з території Воронезької та Ростовської областей рф. Раніше повідомлялося про 74 постраждалих та одну загиблу людину внаслідок цієї атаки.