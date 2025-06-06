Вибухи на Запорізькій АЕС: Гроссі попереджає про загрозу

У тимчасово окупованому Енергодарі на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) зафіксовано серію вибухів і стрілянину. Про це йдеться в офіційному повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), оприлюдненому у п’ятницю, 5 червня.

📢 «Було зафіксовано щонайменше п’ять вибухів, кожному з яких передувала стрілянина. За попередніми даними, постріли могли бути відповіддю на атаку дронів, які намагалися уразити навчальний центр станції», — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

☝️Як уточнили у пресрелізі, інцидент стався в обідню пору четверга, між 11:30 та 13:45 за місцевим часом. Представники агентства, що працюють безпосередньо на ЗАЕС, стали свідками події.

📢 «Дрони, що пролітають поблизу атомних електростанцій, можуть загрожувати їхній безпеці та захисту, що може мати серйозні наслідки. Як я неодноразово заявляв під час війни, такі інциденти мають негайно припинитися», — наголосив Гроссі.

На самій Запорізькій АЕС представникам МАГАТЕ повідомили, що вибухи були пов’язані з «нейтралізацією безпілотників». Водночас походження дронів не уточнюється, а також не надходило повідомлень про пошкодження самої інфраструктури станції.

МАГАТЕ звертає увагу, що це вже четвертий подібний випадок у 2025 році. Усі інциденти пов’язані з атаками саме на навчальний центр, який розташований в межах об’єкта ЗАЕС.

📢 «У квітні наші співробітники були змушені тимчасово залишити свої робочі місця через сильну стрілянину біля головної адміністративної будівлі станції», — раніше зазначалося у звітах агентства.

☝️ Також у МАГАТЕ нагадали, що ЗАЕС вже понад три тижні працює лише на одній лінії живлення, хоча до початку повномасштабної війни таких ліній було десять. Цей стан несе додаткові ризики для стабільного функціонування об’єкта.