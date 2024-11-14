Олена Шуляк розказала, як влада допомагає ветеранам створювати власний бізнес

Повернення ветеранів до цивільного життя – один із найголовніших пріоритетів держави. До процесу адаптації ветеранів влада підійшла комплексно та системно. Постійно на всіх рівнях – від маленької громади, району, області та держави загалом – запроваджується низка програм, які дають змогу проходити реабілітацію, відновлюватися, навчатися, займатися спортом, здобувати нові навички, шукати роботу.

Не менш важливо, як пояснює голова партії “Слуга Народу” та народний депутат Олена Шуляк, допомагати ветеранам створювати чи розвивати власний бізнес. Для цього держава надає їм та їхнім родинам великі гранти.

“Коли людина йде на війну, вона фактично залишає все – сім’ю, роботу, колектив, партнерів, тому завдання держави допомогти ветеранам та ветеранкам після фронту адаптуватися до цивільного життя, повернути все втрачене. І якщо він чи вона розуміють, що мають навички, здібності та ідеї, які можна монетизувати, ми маємо також допомогти їм започаткувати власний бізнес, допомогти стати у стрій на економічному фронті. І державна програма “Власна справа” – ідеальний помічник у цьому. В межах цієї програми ветерани та їхні родини отримали вже понад 550 млн грн на створення свого бізнесу в різних сферах: від продуктових магазинів до ферми, кузні й навіть реабілітаційного центру”, – зазначає Олена Шуляк.

Гранти на ветеранський бізнес

Наразі ветерани та ветеранки, їхні дружини або чоловіки можуть отримати до 1 млн грн на створення або розширення власного бізнесу. Кошти виділяють у межах державної програми “Власна справа”.

До 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн може отримати ветеран, якщо його бізнес дає роботу одному, двом та чотирьом людям відповідно. Також ветеран має бути зареєстрований як ФОП мінімум три роки, якщо планує отримати великий грант – від півмільйона до 1 млн грн. А ось для дружини або чоловіка ветерана чи ветеранки передбачено до 250 тис. грн та до 500 тис. грн ­– це за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

У партії “Слуга Народу” пояснюють, що кошти можна витратити на придбання чи лізинг обладнання, закупівлю сировини, послуги маркетингу та реклами, орендну плату, комерційну концесію. Заявки на отримання гранту подаються через портал “Дія” разом із бізнес-планом або офлайн у будь-якому відділенні “Ощадбанку”. Повертати кошти гранту не треба, якщо виконати всі умови програми.

“Ветеранська політика зараз перебуває в найголовнішому фокусі уваги Президента України Володимира Зеленського, Першої леді Олени Зеленської, Офісу глави держави, Кабінету міністрів, Верховної Ради й нашої партії “Слуга Народу”. Українські захисники потребують не слів, а конкретних рішень, дій і можливостей. Ветерану потрібен шанс стати успішним підприємцем, лідером громади чи політиком національного рівня. Кожна гривня, вкладена в реінтеграцію ветеранів, повернеться через їхній внесок в економіку, політику та суспільне життя країни. Тому влада постійно працює над тим, що наші ветерани та ветеранки отримали гідні умови для адаптації, реабілітації, розвитку та добробуту”, – резюмує Олена Шуляк.

Як раніше заявляла голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк, в українське військо вже доставили понад мільйон дронів, що раніше анонсував й обіцяв Президент Володимир Зеленський. До кінця року ж Сили оборони України загалом отримають 1,6 млн безпілотників.