Сі Цзіньпін закликав ЄС об’єднатися з Китаєм проти торговельного тиску США

Європейський Союз і Китай мають виступати єдиним фронтом у захисті міжнародного правопорядку, економічної глобалізації та вільної торгівлі, заявив голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Його цитує китайське державне інформаційне агентство Xinhua.

За словами Сі, Пекін і Брюссель повинні об’єднати зусилля у протидії торговельному тиску з боку США, зокрема тарифній політиці, яку проводить адміністрація Вашингтона.

📢 «У тарифній війні не буде переможців, а йти проти світу – це шлях до самоізоляції», – заявив лідер Китаю, натякаючи на політику тодішнього президента США Дональда Трампа.

🤝 Педро Санчес став першим європейським політиком, який відвідав Китай після запровадження США жорстких торговельних обмежень проти кількох країн. Сі Цзіньпін скористався цією нагодою, щоб наголосити на стратегічному значенні китайсько-європейських зв’язків.

📈 Сукупні торгові зв’язки між Китаєм та Європейським Союзом наразі становлять понад третину світової торгівлі, зазначив він.

📢 «Китай і Європа мають виконувати свої міжнародні зобов’язання, спільно захищати тенденцію економічної глобалізації та міжнародне торгове середовище, а також спільно протистояти одностороннім залякуванням не лише для захисту власних законних прав та інтересів», – підкреслив китайський лідер.

Сі також наголосив, що обидві сторони повинні залишатися вірними своїм міжнародним зобов’язанням і разом протидіяти «односторонньому залякуванню». Необхідно захищати свої законні права та інтереси в глобальному економічному просторі.

☝️ Нагадаємо, Китай та Євросоюз уже обмінялися пропозиціями щодо посилення двосторонньої економічної співпраці в умовах загострення тарифної політики США.

📌 Також раніше стало відомо, що за останні три дні акції Apple впали на 19%. З них лише у понеділок – на 3,7%. Про це зазначив телеканал CNBC, підкреслюючи, що головною причиною стало запровадження нових мит з боку Дональда Трампа.