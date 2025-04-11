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Російська авіабомба УМПБ-250 знову впала на Білгородщину

Денис Молотов
Денис Молотов
Російська авіабомба УМПБ-250 знову впала на Білгородщину

На території Білгородської області на росії знову зафіксовано падіння російської авіабомби, яка, ймовірно, була скинута з літака ВКС рф. Про це 10 квітня повідомило незалежне видання ASTRA, посилаючись на джерела в російських екстрених службах.

⚠️ Інцидент стався увечері 9 квітня біля села Цибулівка Ракитянського району.

Там «вискочила», впала та вибухнула керована авіабомба УМПБ-250, яку російська пропаганда часто називає «високоточною». В результаті вибуху було пошкоджено щонайменше 8 житлових будинків на вулиці Урожайна — зруйновано дахи, вибито вікна. Постраждалих не зафіксовано.

🗣️ Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков традиційно поклав відповідальність на ЗСУ, не надаючи підтверджень:

📢 «У селі Цибулівка пошкоджено вісім приватних будинків, у селі Боброва – трактор», – заявив він.

📌 Видання ASTRA нагадує, що з початку 2025 року вже щонайменше 51 російська авіабомба впала на території рф та окупованих нею регіонів України. Серед них — 44 ФАБи та 7 УМПБ. Крім того, зафіксовано падіння трьох ракет. У 2024 році таких випадків було щонайменше 165.

📌 Російська влада систематично повідомляє про якісь вибухи на території Бєлгородської області, часто звинувачуючи в цьому Україну. Водночас офіційний Київ не коментує хід бойових дій на ворожих територіях, зберігаючи політику стратегічної невизначеності.

☝️ Також нагадаємо, російська окупаційна армія скинула авіабомбу ОДАБ-1500, вагою 1,5 тонни, на греблю біля села Попівка. Знищена російська гребля знаходиться в Білгородській області, неподалік кордону з Україною. Про це в середу, 2 квітня, повідомили російські Z-блогери

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