Субота, 3 Серпня, 2024
20.7 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИСУСПІЛЬСТВОПро часткові знеструмлення повідомили в Укренерго
СУСПІЛЬСТВО

Про часткові знеструмлення повідомили в Укренерго

Денис Молотов
Денис Молотов
Причини знеструмлення електрики
Укренерго повідомили про відключення електроенергії

В Україні не планують вводити графіки погодинних відключень електроенергії, але через обстріли та технічні несправності знеструмлення є в п’яти регіонах. Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у п’ятницю, 2 серпня.

📢 “Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 484 населені пункти. Через бойові дії: є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі у Сумській та Чернігівській областях”, – йдеться у повідомленні.

Попри це, споживання електрики в країні залишається стабільним та зберігається на одному рівні. Вчора, 1 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Цей показник був на 1,2% вищий, порівняно з аналогічним показником 31 липня.

Енергетики закликають громадян використовувати потужні електроприлади у денні години, з 11:00 до 15:00, коли енергосистема найбільше отримує електроенергії від активної роботи сонячних електростанцій.

👉Нагадаємо, що 30 липня стало першим днем за місяць, коли графіки відключень не застосовувалися протягом усього дня.

📌Раніше НЕК «Укренерго» заявило, що ситуація в енергосистемі покращилася, і найскладніший період літа вже позаду. Відключень електроенергії ставатиме помітно менше.

Причини відключень електроенергії
Укренерго повідомили про відключення електроенергії
Попередня стаття
Герб на монументі «Батьківщина-мати» в Києві може відвалитися
Наступна стаття
ТЦК Одеси потрапили в черговий конфлікт. Відео
- Реклама -
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Знищено російський підводний човен – носій ракет «Калібр»

ВАЖЛИВО

Важлива російська ціль: бійці СБУ знищили ТОС-1А Сонцепьок

ВІЙНА

Кредитні рейтинги України знижено – S&P Global

ЕКОНОМІКА

На росії було завдано удар по аеродрому «Морозовськ» – ЗСУ

ВАЖЛИВО

Ще вісьмох дітей вдалось повернути з окупації

СУСПІЛЬСТВО

Знайшли чергове тіло чоловіка на березі Тиси – ДПСУ

СУСПІЛЬСТВО

Буданов: російські окупанти на Харківщині – «питання часу»

ВІЙНА

Генштаб: на фронті сталося 123 бої, найбільше атак відбито на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Камала Гарріс – кандидат демократів на пост президента США

ПОЛІТИКА

Мирноград під російською атакою: поранена жінка та двоє дітей

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама -

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

"Ірта-Fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція «Ірта-fax» може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

[email protected]

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"