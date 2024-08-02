Про часткові знеструмлення повідомили в Укренерго

В Україні не планують вводити графіки погодинних відключень електроенергії, але через обстріли та технічні несправності знеструмлення є в п’яти регіонах. Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у п’ятницю, 2 серпня.

📢 “Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 484 населені пункти. Через бойові дії: є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі у Сумській та Чернігівській областях”, – йдеться у повідомленні.

Попри це, споживання електрики в країні залишається стабільним та зберігається на одному рівні. Вчора, 1 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Цей показник був на 1,2% вищий, порівняно з аналогічним показником 31 липня.

Енергетики закликають громадян використовувати потужні електроприлади у денні години, з 11:00 до 15:00, коли енергосистема найбільше отримує електроенергії від активної роботи сонячних електростанцій.

👉Нагадаємо, що 30 липня стало першим днем за місяць, коли графіки відключень не застосовувалися протягом усього дня.

📌Раніше НЕК «Укренерго» заявило, що ситуація в енергосистемі покращилася, і найскладніший період літа вже позаду. Відключень електроенергії ставатиме помітно менше.