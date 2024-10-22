План перемоги президента Зеленського примусить РФ назавжди забути про Україну – Олена Шуляк

Україна здатна примусити Росію до справедливого й довготривалого миру. Це стане можливим за підтримки наших міжнародних партнерів та завдяки Плану перемоги, який нещодавно президент Володимир Зеленський представив українському народу.

На цьому наголошує голова партії “Слуга Народу” та народний депутат Олена Шуляк.

“Україна не покидає своїх людей, своїх територій і не торгує своїм суверенітетом. Тому ані мінські домовленості, ані будапештські меморандуми вже не пройдуть. Чесна дипломатія підкріплена силою – ось чого добивається Україна, ось що пропонує План перемоги Володимира Зеленського”, – зазначає Олена Шуляк.

План перемоги президент Володимир Зеленський представив 16 жовтня. У документі – п’ять пунктів, які передбачають вступ України до НАТО, максимальне зміцнення обороноздатності, розміщення в Україні неядерного стратегічного пакета стримування – відповідні ракети, спільне розроблення та інвестування в природні ресурси та важливі метали ціною у трильйони доларів, а також заміщення українським контингентом військових США в Європі за погодженням із союзниками.

“План перемоги – це про комплекс конкретних кроків, які за підтримки наших міжнародних партнерів здатні “прокачати” до максимуму обороноздатність України, “наростити м’язи” до такого рівня, щоб Москва зрозуміла, що вже немає жодного сенсу ані продовжувати свою агресію, ані навіть думати в майбутньому про якісь так звані “сво”. Росія має назавжди забути про Україну та змиритися з тим, що український народ уже давно обрав шлях євроатлантичної інтеграції, шлях цінностей і свободи”, – пояснює голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.

Вона наголосила, що Верховна Рада повністю підтримує План перемоги, який розробив та запропонував президент України Володимир Зеленський. Більше того, український парламент, зокрема партія “Слуга Народу”, включається в його реалізацію та просування на всіх можливих рівнях.

План перемоги, відзначимо, раніше вже був представлений ключовим партнерам України: США, Великобританії, Франції, Італії, Німеччині та Європейському Союзу. На рівні міждержавних команд Україна працює з партнерами щодо деталей документа, щоб отримати максимальну підтримку.

Раніше нардеп і голова партії “Слуга Народу” Олена Шуляк заявила в коментарі виданню RegioNews, що держава зараз розробляє комплексні рішення, які дадуть змогу розв’язати низку житлових проблем, які спровокувала війна та на які довгі роки заплющувалися очі. Йдеться про створення нової житлової політики, яка, зокрема, включає удосконалення державних програм “єВідновлення” та “єОселя”, створення інституту соціального житла тощо.