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Окупанти «відкрили» залізничний вокзал у Маріуполі

Денис Молотов
Денис Молотов
Залізничний вокзал у Маріуполі

Російські окупанти відкрили залізничний вокзал у Маріуполі, але не уточнили, куди зможуть подорожувати місцеві жителі та самі загарбники. Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram у четвер, 1 серпня.

За повідомленням, окупанти хизувалися «відновленням» вокзалу в Маріуполі, який самі ж й знищили. Весною 2022 року російські окупанти майже на 80% зруйнували будівлю вокзалу.

Вже у 2023 році росіяни заявили про початок демонтажних робіт. Під час цих робіт вони зруйнували унікальне мозаїчне панно «Металурги», яке майже 50 років прикрашало зал очікування. Мозаїку створили у 1974 році відомі монументалісти Валентин Константинов та Лель Кузьмінков.

У червні 2019 року ця мозаїка «Металурги» експонувалася у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, проте російські окупанти вирішили її повністю знищити.

📢«Куди зможуть їздити з вокзалу маріупольці окупанти не повідомляють», — зазначили у міській раді.

Також було припущення, що «відремонтований» залізничний вокзал Маріуполя можуть використовувати для військових цілей. Наприклад, щоб перевозити російську військову техніку, живу силу та спорядження.

👉 Раніше вже повідомлялось, що російські загарбники вирубають та знищують ліси на тимчасово окупованих територіях.

Залізничний вокзал у Маріуполі
Знищене окупантами мозаїчне панно «Металурги»
Залізничний вокзал у Маріуполі
Окупантами «відкрили» залізничний вокзал у Маріуполі
Залізничний вокзал у Маріуполі
Окупантами «відкрили» залізничний вокзал у Маріуполі
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