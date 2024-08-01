Російські окупанти відкрили залізничний вокзал у Маріуполі, але не уточнили, куди зможуть подорожувати місцеві жителі та самі загарбники. Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram у четвер, 1 серпня.

За повідомленням, окупанти хизувалися «відновленням» вокзалу в Маріуполі, який самі ж й знищили. Весною 2022 року російські окупанти майже на 80% зруйнували будівлю вокзалу.

Вже у 2023 році росіяни заявили про початок демонтажних робіт. Під час цих робіт вони зруйнували унікальне мозаїчне панно «Металурги», яке майже 50 років прикрашало зал очікування. Мозаїку створили у 1974 році відомі монументалісти Валентин Константинов та Лель Кузьмінков.

У червні 2019 року ця мозаїка «Металурги» експонувалася у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, проте російські окупанти вирішили її повністю знищити.

📢«Куди зможуть їздити з вокзалу маріупольці окупанти не повідомляють», — зазначили у міській раді.

Також було припущення, що «відремонтований» залізничний вокзал Маріуполя можуть використовувати для військових цілей. Наприклад, щоб перевозити російську військову техніку, живу силу та спорядження.

👉 Раніше вже повідомлялось, що російські загарбники вирубають та знищують ліси на тимчасово окупованих територіях.