На Сумщині росіяни здійснили чергову атаку та вбили цивільного

20 жовтня з 08:30 протягом чотирьох годин російські війська обстрілювали артилерією цивільну інфраструктуру Шалигінської громади Шосткинського району на Сумщині. Унаслідок цієї атаки на своєму подвір’ї загинув 62-річний місцевий житель. Також було пошкоджено кілька будинків. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

📢 «За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу», – зазначено у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції головного управління Нацполіції в Сумській області.

Загалом протягом ночі та ранку російські війська здійснили 15 обстрілів прикордонних районів Сумської області, зафіксовано 18 вибухів. Під удар потрапили Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Роменська, Краснопільська та Шалигінська громади на Сумщині.

Ворог атакував FPV-дронами, скидав авіаційні бомби та випускав ракети. Вночі українські зенітники над Сумщиною знищили 11 ударних БпЛА типу «шахед».

Через постійну небезпеку для мирного населення, 9 жовтня Координаційний штаб з обов’язкової евакуації ухвалив рішення про примусове вивезення 497 дітей із Сумщини.

☝️ Раніше, 30 вересня, оголосили про примусову евакуацію дітей разом із батьками чи законними представниками з 90 населених пунктів семи громад Сумського району.

До організації примусової евакуації дітей та їх батьків на Сумщині було залучено соціальні служби органів місцевого самоврядування та державної влади, поліцію, рятувальників та військових.