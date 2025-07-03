Зеленський затвердив бюджетні зміни для реалізації угоди про надра

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, що забезпечує фінансування положень американсько-української угоди про надра. Про це свідчить оновлена картка законопроєкту №13256, оприлюднена на сайті Верховної Ради.

🔎 Прийнятий закон відкриває можливість для повноцінного запуску інвестиційного фонду відбудови, який Україна та Сполучені Штати створили на паритетних умовах. Зміни до законодавства передбачають, що частина доходів держави, отриманих у межах реалізації цієї угоди, спрямовуватиметься у спеціальний фонд держбюджету. Саме звідти кошти надходитимуть до фонду відбудови.

💰 Згідно з положеннями закону, Україна перераховуватиме до спільного фонду 50% надходжень, отриманих після набуття чинності угоди від таких джерел:

ренти за видобуток корисних копалин (зокрема нафти, газу, газового конденсату та інших ресурсів, визначених у додатку А до угоди);

оплати за нові спеціальні дозволи на користування надрами;

доходів від продажу державної частки продукції за новими угодами про розподіл продукції.

📢 Всі ці надходження будуть акумулюватися у спеціальному фонді державного бюджету, а звідти — перераховуватимуться до інвестиційного фонду для фінансування масштабних проєктів із відновлення країни.

Угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна та США підписали 1 травня 2025 року. 10 травня шостий президент України підписав закон про її ратифікацію. А вже 23 травня сторони офіційно дали старт роботі фонду.

Інвестиційний фонд спрямовуватиме фінансування на розвиток критичної інфраструктури, зокрема на проєкти у сфері видобутку природних ресурсів, реконструкцію портів, модернізацію транспортної логістики та інші ініціативи, необхідні для економічного відновлення держави.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим, у ході якої висловив підтримку азербайджанському народові через загострення ситуації у відносинах з росією.