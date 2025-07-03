Четвер, 3 Липня, 2025
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Зеленський затвердив бюджетні зміни для реалізації угоди про надра

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський затвердив бюджетні зміни для реалізації угоди про надра

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, що забезпечує фінансування положень американсько-української угоди про надра. Про це свідчить оновлена картка законопроєкту №13256, оприлюднена на сайті Верховної Ради.

🔎 Прийнятий закон відкриває можливість для повноцінного запуску інвестиційного фонду відбудови, який Україна та Сполучені Штати створили на паритетних умовах. Зміни до законодавства передбачають, що частина доходів держави, отриманих у межах реалізації цієї угоди, спрямовуватиметься у спеціальний фонд держбюджету. Саме звідти кошти надходитимуть до фонду відбудови.

💰 Згідно з положеннями закону, Україна перераховуватиме до спільного фонду 50% надходжень, отриманих після набуття чинності угоди від таких джерел:

  • ренти за видобуток корисних копалин (зокрема нафти, газу, газового конденсату та інших ресурсів, визначених у додатку А до угоди);
  • оплати за нові спеціальні дозволи на користування надрами;
  • доходів від продажу державної частки продукції за новими угодами про розподіл продукції.

📢 Всі ці надходження будуть акумулюватися у спеціальному фонді державного бюджету, а звідти — перераховуватимуться до інвестиційного фонду для фінансування масштабних проєктів із відновлення країни.

Угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна та США підписали 1 травня 2025 року. 10 травня шостий президент України підписав закон про її ратифікацію. А вже 23 травня сторони офіційно дали старт роботі фонду.

Інвестиційний фонд спрямовуватиме фінансування на розвиток критичної інфраструктури, зокрема на проєкти у сфері видобутку природних ресурсів, реконструкцію портів, модернізацію транспортної логістики та інші ініціативи, необхідні для економічного відновлення держави.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим, у ході якої висловив підтримку азербайджанському народові через загострення ситуації у відносинах з росією.

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