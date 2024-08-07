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Здійснюється евакуація жителів з населених пунктів на Сумщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Здійснюється евакуація жителів з населених на Сумщині
Евакуація на Сумщині. Фото ілюстративне

На Сумщині здійснюється обов’язкова евакуація жителів з населених пунктів п’яти громад Сумського району. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх під час національного марафону «Єдині новини», інформує пресслужба Сумської ОВА в середу, 7 серпня.

«Ситуація на Сумщині досить напружена. Понад добу тривала повітряна тривога. Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області – це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині», – зазначив Артюх.

За його словами, ситуація в області під контролем ЗСУ, але небезпека для цивільних громадян залишається дуже високою.

👉 Нагадаємо, 27 липня російські війська здійснили обстріл Глухова, що знаходиться в Шосткинському районі Сумської області. Під обстріл потрапив центр міста.

📌 Раніше в Сумській області російські військові атакували дроном комбайн під час збирання урожаю. Внаслідок атаки загинув комбайнер, а його помічник отримав поранення.

📌 4 серпня була оголошена евакуація жителів з Донеччини. Влада планувала примусову евакуацію сотень дітей.

📌 Також повідомлялось, що в соцмережі поширюється відео знищеного російського Су-34 у Морозовську.

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