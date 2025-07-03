Четвер, 3 Липня, 2025
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Вибух на Тамбовському пороховому заводі на росії: є жертви

Денис Молотов
Денис Молотов
Вибух на Тамбовському пороховому заводі на росії: є жертви

У місті Котовськ Тамбовської області рф сталася пожежа на одному з місцевих підприємств російського ВПК. Унаслідок інциденту загинули щонайменше троє осіб, ще троє отримали поранення. Про це 3 липня повідомили російські ЗМІ з посиланням на заяву губернатора Євгена Первишова.

📢 «Ще троє осіб постраждали, з них двоє доставлені до лікарні. За попередніми даними, причиною стало порушення технологічних процесів», – заявив очільник області.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. За статтею про порушення вимог промислової безпеки небезпечних об’єктів, що призвело до загибелі двох або більше осіб.

☝️ У своїй офіційній заяві губернатор не уточнив назву підприємства, де виникла надзвичайно вибухова ситуація. Водночас місцеві ЗМІ стверджують, що йдеться про Тамбовський пороховий завод, який розташований у Котовську і входить до концерну «Ростех».

Вибух на Тамбовському пороховому заводі на рсії: є жертви

🏭 Тамбовський пороховий завод – один із ключових виробників піроксилінових порохів для артилерійських систем, авіаційного та морського озброєння. Підприємство виготовляє понад 200 найменувань продукції як для військових, так і для цивільних потреб.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну цей завод уже неодноразово потрапляв під удари – принаймні п’ять разів. Останні два випадки сталися в травні та червні 2025 року, імовірно, внаслідок атак безпілотників.

Сьогодні міноборони на росії не інформувало про знищення БпЛА в Тамбовській області, хоча раніше звітувало про збиття 69 повітряних цілей над різними регіонами рф.

✈️ Росавіація, у свою чергу, підтвердила запровадження тимчасових обмежень на виліт та посадку літаків в аеропорту Тамбова через загрозу атак дронів.

💥 Тим часом зранку 3 липня ударні безпілотники атакували також завод «Енергія» в місті Єлець Липецької області, де виготовляють батареї для авіаційних бомб, ОТРК «Іскандер» і крилатих ракет.

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