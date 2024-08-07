Відео знищеного російського Су-34 у Морозовську – соцмережі

У соцмережах поширюються кадри з рештками, ймовірно, знищеного російського бомбардувальника Су-34 на авіабазі у Морозовську Ростовській області на росії.

Ще 3 серпня Головне управління розвідки України підтвердило, що Сили оборони здійснили атаку на аеродром у Морозовську. Внаслідок цієї операції було вражено склади з великою кількістю боєприпасів.

OSINT-експерти провели аналіз супутникових знімків, зроблених після атаки. Вони висловили припущення, що серед уражених об’єктів може бути знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у ніч на 3 серпня на території росії відбулася серія сильних вибухів. Як повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України завдали удару по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області.

Крім того, українські військові атакували кілька нафтобаз та складів паливно-мастильних матеріалів російських окупаційних сил у Білгородській, Курській та Ростовській областях, знищивши при цьому щонайменше два резервуари з нафтопродуктами.