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Відео знищеного російського Су-34 у Морозовську – соцмережі

Денис Молотов
Денис Молотов
Кадри знищеного російського Су-34 у Морозовську
Знищений російський Су-34

У соцмережах поширюються кадри з рештками, ймовірно, знищеного російського бомбардувальника Су-34 на авіабазі у Морозовську Ростовській області на росії.

Ще 3 серпня Головне управління розвідки України підтвердило, що Сили оборони здійснили атаку на аеродром у Морозовську. Внаслідок цієї операції було вражено склади з великою кількістю боєприпасів.

OSINT-експерти провели аналіз супутникових знімків, зроблених після атаки. Вони висловили припущення, що серед уражених об’єктів може бути знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

OSINT-аналітика "Морозовськ"
OSINT-аналітики демонструють супутникові знімки з аеродрому «Морозовськ»

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у ніч на 3 серпня на території росії відбулася серія сильних вибухів. Як повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони України завдали удару по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області.

Крім того, українські військові атакували кілька нафтобаз та складів паливно-мастильних матеріалів російських окупаційних сил у Білгородській, Курській та Ростовській областях, знищивши при цьому щонайменше два резервуари з нафтопродуктами.

Кадри знищеного російського Су-34 у Морозовську
Скриншот знищеного Су-34
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